Reeks 50 jaar Waasland Shopping. Van oud naar nieuw: Marty heeft vaste stek in Waasland Shopping. “We willen hier zelfs nog uitbreiden”

Beachvolleybal Succes voor volleybal­sters uit Sinaai tijdens de finales beachvol­ley­bal voor de jeugd: “Ons geluk kan niet op”

De familie Vervloet had tijdens deze bloedhete dagen heel wat redenen om een feestje te bouwen op het Muntplein in Brussel. In het centrum van de hoofdstad werden de finales betwist van de Belgische jeugdkampioenschappen beachvolleybal. Dochter Simone haalde samen met Ella Joosen brons in de categorie U14 en de iets oudere dochter Ane-Line stond zelfs twee maal het podium: brons in de U18 en goud in de U16, telkens met Kato Hillen als beachpartner.

12 augustus