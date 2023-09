Recreatiedomein De Ster volledig uitverkocht zaterdag

KIJK. Vader wil luchtbal­lon­nen van dichterbij bekijken en steekt treinspo­ren over met dochtertje op schouders

Een omstaander heeft woensdagavond gefilmd hoe een vader met zijn dochtertje op zijn schouders over de treinsporen loopt in het Europark-Zuid. De man had de spoorweg verschillende keren overgestoken om met zijn kind dichter bij enkele opstijgende ballonnen te raken.