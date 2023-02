Recordaantal inschrijvingen voor Lawijtstrijd: “88 Wase bands stuurden demo in”

Lawijtstrijd is 9 jaar na de laatste editie terug van weggeweest . Dat er grote interesse is voor het Wase muziekconcours, blijkt uit het aantal inschrijvingen. “Maar liefst 88 Wase bands, artiesten en projecten van diverse pluimage stuurden een demo in”, zegt promotor Bert Reniers van concertzaal De Casino in Sint-Niklaas, dat de organisatie van de wedstrijd in handen neemt. “Met zo’n aantal zijn meteen alle records van de vorige edities van de tabellen geveegd. Er is duidelijk vraag bij jonge bands en muzikanten naar podiumkansen. Lawijtstrijd 2023 is nu al een succes.”

Een 13-koppige jury zal de komende weken 12 acts selecteren die mogen deelnemen aan in totaal 3 voorrondes. Die zullen vanaf zaterdag 1 april wekelijks plaatsvinden in jeugdhuis Okapi in Lokeren, De Nest in Sint-Niklaas en De Cramme in Stekene. De Finale is gepland op zaterdag 6 mei in De Casino.