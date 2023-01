Rechter heeft er na 45 (!) veroordelingen genoeg van: autoverkoper zonder rijbewijs meteen aangehouden

De tranen van R. maakten maandag geen indruk meer in de rechtbank. Op 13 april van vorig jaar was hij door de politie van Sint-Niklaas betrapt achter het stuur van een auto. En dat zonder rijbewijs en met een lopend rijverbod tot 2030. R., een autoverkoper, bleek al 44 keer veroordeeld geweest. Onder meer vijf keer voor het sturen zonder rijbewijs. Bij zijn laatste veroordeling had R. van de politierechter in Sint-Niklaas nog een werkstraf gekregen. Maar na deze nieuwe feiten toonde de voorzitter geen medelijden meer. “Op een bepaald moment stopt het”, was de politierechter resoluut. R. werd veroordeeld tot 4 jaar cel, een boete van 8.000 euro en een levenslang rijverbod. Hij werd in de rechtbank ook onmiddellijk in de boeien geslagen.