Rechtbank zoekt koper voor iconische brasserie in Waasland Shopping Center: “Met de zomermaanden in aantocht is buitenterras een grote troef”

Sint-NiklaasDe bekende brasserie The Black Sheep in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas staat te koop. Niet voor een prikje, want wie de iconische horecazaak wil, moet rekening houden met een budget van honderdduizenden euro’s. De verkoop gebeurt via de rechtbank om schulden uit het verleden in te lossen. De zaak blijft ondertussen wel gewoon open.