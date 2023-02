Razzia in drugspand naast Crèmerie François: twee vermoedelijke dealers gearresteerd

De politie hield het appartementsgebouw al een tijdje in de gaten. Recent trokken de uitbaters van Crèmerie François aan de alarmbel. “Drugsgebruik en het dealen van drugs is hier dagelijkse kost. Het gebeurt open en bloot, zonder enige schaamte. De geur van cannabis waait elke dag binnen in onze gang en zo in ons ijssalon. Voor ons is de maat meer dan vol”, klonk het vorige maand in onze krant.