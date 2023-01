Radiopresentator Stijn Van de Voorde (45) is nieuwe culturele ambassadeur

Verrebroek Remofrit kan productie verder zetten na zware brand: “Erger vermeden dankzij hulpdien­sten en brandweren­de muren”

Het aardappelverwerkend bedrijf Remofrit in Verrebroek zal op vlak van productie geen gevolgen ondervinden van de zware uitslaande brand die woensdagavond uitbrak aan de biogasinstallatie. “De schade is beperkt gebleven tot twee hoogspanningstransformatoren. We moeten nu elektriciteit afnemen van het net, maar we beseffen dat het veel erger had kunnen zijn”, zegt zaakvoerder Wim Lannoey.

