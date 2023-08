Puiveldse Sportfeesten van 4 tot 6 augustus

Herden­kings­mo­nu­ment onthuld voor bemanning van Amerikaan­se bommenwer­per Lucky Lady II

In de Hogenakkerstraat in Tielrode is zondag de 80ste verjaardag herdacht van de neerstorting van de Amerikaanse bommenwerper Lucky Lady II. Er werd voor deze gelegenheid een memorial onthuld in de omgeving waar het vliegtuig neerstortte en vijf van de tien bemanningsleden het leven lieten.