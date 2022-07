Puintuin van jeugdcentrum Den Eglantier is meer dan alleen maar een zomerbar: “Jonge organisatoren krijgen hier hun eigen stek”

“Onze zomerbar in de tuin van het jeugdcentrum wordt elk jaar opnieuw in elkaar getimmerd door vrijwilligers”, zegt jeugdwerker Zoë De Meulenaer van Den Eglantier. “Het is een plek waar jonge organisatoren hun eigen stek krijgen. Feestjes, workshops, een kunstmarkt en tal van andere activiteiten maken Puintuin tot een bruisende bar waar ontmoeting en creativiteit centraal staan.”

Het concept en de inkleding van Puintuin is geïnspireerd op de ‘ruin bars’ in Budapest waar verlaten industriezones tot ontmoetingsplaatsen worden omgedoopt. “Er zijn zo weinig plaatsen om uit te gaan in Sint-Niklaas”, zegt Mitch Meersman (21), die zelf een feestje organiseert in Puintuin. “Daarom vinden we het belangrijk om zelf het één en ander op poten te zetten.”