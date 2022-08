Project 33 brengt leven onder spoorwegbrug: “Litteken in de stadskern groen kleuren”

In 2022 staat de spoorwegbrug er precies vijftig jaar. In 1972 werd het spoor immers verhoogd in het centrum van Sint-Niklaas. Dat was een goede oplossing voor de ontsluiting van het autoverkeer, maar dat zorgde er ook voor dat de ruimte onder de spoorwegbrug een niet zo aantrekkelijk stuk stadskern werd. Doordat de Spoorweglaan deel uitmaakt van de stadsrondweg, is er bovendien ook veel autoverkeer.

Vergroening

In de loop van de afgelopen decennia passeerden tientallen ideeën de revue, maar toen de bewoners van de Spoorweglaan en de achterliggende straten een vijftal jaar geleden bij het stadsbestuur aankaartten dat ze de ruimte onder de spoorwegbrug graag vergroend zouden hebben, sprong de stad mee op de kar. “Eind 2020 sleepten we een Vlaamse subsidie voor vergroening in de wacht en daarmee werden de kiemen gelegd voor ‘Project 33’, een verwijzing naar de 33 brugpijlers”, legt schepen van Openbare Werken Carl Hanssens (N-VA) uit.

Volledig scherm De ploeg achter Project 33 bij de start van de werken aan de proefzone. © Kristof Pieters

In overleg met Infrabel en het Vlaams Gewest zal de dorre stenen vlakte onder de brug onthard en vergroend worden. “Doel is om de onbenutte ruimte onder de 800 meter lange brug creatief en duurzaam in te vullen, om er een aantrekkelijke stadspoort van te maken”, legt Hanssens uit. “De uitdagingen zijn groot. Daarom starten we eerst met een proefopstelling, om na te gaan of er bijsturingen nodig zijn, vooraleer we vanaf volgend jaar het hele project ook in andere zones uitrollen.”

Proefzone

Deze week zijn de grondwerken gestart voor de proefzone van ‘Project 33’. Het ontwerpbureau Stramien en tuinaannemer GR&OM werken samen rond het aspect groen. “We moeten met heel wat factoren rekening houden”, klinkt het. “Onder de spoorwegbrug zijn er zones die weinig water en licht krijgen, twee essentiële voorwaarden voor groen. Het komt er dus op neer om het aanwezige water ter plaatse op te vangen en te verspreiden via wadi’s in plaats van het naar de riolering te leiden. Verder moet er een doordachte keuze van planten gemaakt worden. Het blijft evenwel experimenteel en daarom werken we nu eerst met een proefopstelling.”

Volledig scherm Er worden onder meer wadi's aangelegd waarin het water gebufferd kan worden. © Kristof Pieters

De proefopstelling beslaat de ruimte tussen drie pijlers, ongeveer te midden van de spoorwegbrug. Nog tot 29 augustus vinden grondverbeteringswerken plaats, in het najaar wordt deze zone beplant. Daarvoor wordt samengewerkt met de land- en tuinbouwschool van de Broedersscholen in de Weverstraat. Beeldend kunstenaar Elise Eeraerts werd aangesteld voor het creatieve luik. “Ik verwerk lokale grond tot keramiek en combineer dat met 3D-printing”, legt ze uit. “Participatie is een belangrijk onderdeel van dit project. Iedereen mag ideeën aanleveren voor de details op de grotere 3D-kleisculpturen. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met scholieren.” Vanaf 2024 zal er ook nog een luik streetart worden toegevoegd aan het project.

Volledig scherm Een simulatie van hoe de ruimte onder de brug er binnen enkele jaren zal uitzien. © rv

