Prins Marc (70) zwaait zondag de scepter over carnaval in Belsele: “Heel blij dat we eindelijk weer stoet kunnen organiseren”

De carnavalsstoet is dit jaar aan haar 43ste editie toe. “Na twee jaar zonder carnaval in de straten zijn we heel blij dat we er opnieuw in geslaagd zijn om een optocht te organiseren”, klinkt het bij De Muilentrekkers. “We verwachten een 45-tal wagens in Belsele. Hopelijk kunnen we ook op een talrijk publiek rekenen.”