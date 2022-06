Pretland sluit de deuren: populaire binnenspeeltuin verdwijnt

Pretland is al jarenlang een vaste waarde voor heel wat kinderen, hun ouders en schoolklasjes in Sint-Niklaas en omgeving. De binnenspeeltuin wordt op woensdagmiddagen, tijdens het weekend en in verlofperiodes vaak onder de voet gelopen door spelende kinderen. Het nieuws dat Pretland nu definitief de deuren sluit, komt onverwacht. Het management maakte de beslissing dinsdag bekend via de sociale media en hing een papier uit aan de ingang van de speeltuin. Vanaf dinsdag 7 juni gaat de binnenspeeltuin definitief dicht. Waarom de sluiting er precies komt, is voorlopig nog onduidelijk. Het management van Pretland is niet bereikbaar voor commentaar.