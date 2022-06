Pretland sluit de deuren, maar is nog niet uitgespeeld in Sint-Niklaas: “Volop op zoek naar nieuw pand in de stad”

“Het pand in de August de Boeckstraat huurden we”, zegt algemeen manager Jeroen Hornbach. “De eigenaar van het gebouw heeft andere plannen met het complex, waardoor we moeten vertrekken. Maar ondertussen zijn we druk op zoek naar een nieuwe thuisbasis in Sint-Niklaas. We willen dat de kinderen in deze stad kunnen blijven spelen. Van zodra we een nieuw pand gevonden hebben, willen we de de deuren opnieuw openen. Wanneer dat precies zal zijn, is voorlopig nog onduidelijk. Als het van ons afhangt liever gisteren dan vandaag. De nieuwe locatie moet uiteraard ruim genoeg zijn en een volwaardig alternatief zijn.”