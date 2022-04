Presentatie blikt terug op geslaagde Solidariteitsmarkt

Sint-Pauwels Zwangere vrouw naar ziekenhuis voor controle na aanrijding

In de Zandstraat in Sint-Pauwels kwam het zondagvoormiddag om iets over 11 uur tot een aanrijding tussen twee voertuigen. Een passagier die 30 weken zwanger is, werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

