PORTRET. Bezielster Muco Waasland Els Burm (54) overleden op dag dat belangrijk medicijn wordt goedgekeurd: “Altijd op de barricades voor haar lotgenoten”

Sint-Niklaas Korpschef Gwen Merckx (49) wordt verbin­dings­of­fi­cier in Marokko: “Unieke kans die ik niet kon voorbij laten gaan”

Vier jaar na de start als korpschef kondigt Gwen Merckx haar vertrek aan uit Sint-Niklaas. Zij wordt vanaf 1 september verbindingsofficier voor de Belgische Politie in het Marokkaanse Rabat. “Ik kijk terug op een mooi parcours met heel wat verwezenlijkingen, maar ik heb toch een dubbel gevoel bij mijn vertrek. Ik doe mijn job namelijk nog altijd bijzonder graag. Het was echter een jeugddroom om ooit in het buitenland te werken en deze kans kon ik dan ook niet laten schieten.”

13 juli