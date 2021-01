Porsche ramt auto in de flank op kruispunt Nieuwe Baan: drie gewonden

Temse Jaar rijverbod nadat bestuurder wegvlucht van politie met snelheden tot meer dan 170 kilometer per uur

11 januari A.Y. stond deze ochtend terecht voor de politierechtbank in Dendermonde nadat hij vorig jaar in Temse achtervolgd werd door de politie aan snelheden tot 170 kilometer per uur. De man werd opgemerkt door de politie achter het stuur van een wagen terwijl hij niet mocht rijden en zelfs huisarrest had. Toen hij de politie zag, sloeg hij op de vlucht.