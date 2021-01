Porsche ramt auto in de flank op kruispunt na inhaalmanoeuvre: drie gewonden

De Porsche belandde vervolgens tegen een verlichtingspaal. De klap was bijzonder hevig en de paal kwam volledig schuin te staan. De andere auto werd weggeslingerd naar de overkant van de weg. De bestuurster van deze auto, een oudere vrouw, zat niet gekneld maar moest door de brandweer wel uit het wrak worden geholpen. Ze werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de Porsche en een passagier in die wagen raakten gewond. Een derde inzittende bleef ongedeerd.

De N70 was door het ongeval volledig versperd in beide richtingen. Volgens getuigen zou de bestuurder van de Porsche vlak voor het ongeval aan vrij hoge snelheid enkele voertuigen hebben ingehaald via de gearceerde middenrijstrook. Omdat de rijbaan bezaaid lag met brokstukken werd de weg in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer, de politie stelde een plaatselijke omleiding in.