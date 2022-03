Poolse man zwaargewond bij steekpartij in flat

Het incident deed zich voor in een flat boven een voedingswinkel in de Ankerstraat. Over de aanleiding van de ruzie is niks bekend. Er kwamen twee ziekenwagens ter plaatse. Eén van de betrokkenen vluchtte weg naar het Regentieplein en vervolgens richting station. De brandweer werd opgeroepen om glas op te ruimen. Dat bleek afkomstig van de toegangsdeur van het appartementsgebouw en was gesneuveld bij de vechtpartij. Een slachtoffer werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket onderzoekt de zaak.