Politieonthaal wordt verbouwd: “Aanmelden in politiemobiel en wachtzaal in containergebouw”

De werken aan het onthaal zijn al midden april van start gegaan. “De wachtzaal was van bij de start al verhuisd naar een container op de parking, maar de werken zijn nu in een fase aanbeland met veel hinder. Daarom is nu ook de politiemobiel ingezet waar mensen zich kunnen aanmelden”, zegt politiewoordvoerster Kim Maes. “Aangiftes op afspraak kunnen nog steeds plaatsvinden. Men moet zich nu alleen eerst aanmelden in de politiemobiel, vervolgens plaatsnemen in de tijdelijke wachtruimte en daarna komt een inspecteur de betrokkene halen en naar binnen begeleiden.”