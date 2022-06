Politie zet spotters in om patsers te vatten: “Brullende uitlaten, bruusk optrekken, nodeloos claxoneren… en alleen bij mooi weer als er publiek is”

Sint-NiklaasTijdens de zomermaanden ervaren vooral de bewoners in het centrum van Sint-Niklaas regelmatig overlast door patsergedrag. Het probleem doet zich vooral voor in de omgeving van de Grote Markt waar bezoekers op terrasjes soms overstemd worden door brullende uitlaten. De politie zet voortaan spotters in om de daders op heterdaad te betrappen.

Iedereen kent ze wel: de patsers in hun vaak opzichtig uitgebouwde wagens. Volgens burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) vormt de groep een grote bron van ergernis bij veel inwoners. “Het fenomeen doet zich enkel voor bij mooi weer als de terrasjes vol zitten. Chauffeurs die hevig remmen en bruusk optrekken, de muziek zo luid zetten dat de ramen trillen en continu rondjes rijden. Het zorgt voor heel wat wrevel en dat willen we dan ook aanpakken.”

Problematiek in kaart gebracht

Korpschef Gwen Merckx bevestigt dat de politie vaak meldingen krijgt van gefrustreerde inwoners. “Maar politioneel is het probleem niet eenvoudig aan te pakken. Als we ter plaatse komen, zijn de vogels vaak al gaan vliegen.” Aspirant-hoofdinspecteur Jeroen Van Damme boog zich over het fenomeen in het kader van zijn opleiding. Om zicht te krijgen op het patsergedrag werd een bevraging gedaan via de facebookpagina van de politie. 559 personen vulden de bevraging in. “95% zegt regelmatig overlast te ervaren door wegpiraten. De meeste overlast doet zich voor in de omgeving van de Grote Markt, de as Ankerstraat, Truweelstraat en Koningin Elisabethlaan en de as Stationsplein, Mercatorstraat en Antwerpse Steenweg.”

Enkel als er toeschouwers zijn

Volledig scherm De politie testte de nieuwe aanpak al een keer uit vorige maand. © politie sint-niklaas

Onder patsergedrag verstaat de politie asociaal en onverantwoord rijden. “In Sint-Niklaas kennen we gelukkig niet het fenomeen van straatracen zoals in Zele maar gaat het eerder om pronkgedrag”, vult commissaris Hedwig Smet aan. “Ze doen dit vooral op plaatsen waar er veel toeschouwers zijn want anders heeft het weinig nut. Dit gaat van bruusk optrekken en remmen tot rakelings langs voetgangers of fietsers rijden. Ook brullende uitlaten, luide muziek, nodeloos claxonneren en dubbel parkeren voor een winkel of om een praatje te maken worden kunnen bijzonder irriterend zijn.”

Spotters

De politie heeft nu een nieuwe aanpak uitgewerkt om overtreders op heterdaad te betrappen. “Sommige politiezones testen camera’s met decibelmeters uit maar daar is nog geen wettelijke basis voor”, zegt Van Damme. “De beste methode is de inzet van zogenaamde spotters. Agenten in burger geven aan collega’s door wie patsergedrag vertoont zodat die een eindje verder aan de kant gezet worden voor controle.” Een eerste test vorige maand was meteen een succes. Op zeven uur tijd werden 48 voertuigen gecontroleerd en 45 pv’s opgesteld. “Geluidsoverlast wordt gesanctioneerd met een GAS-boete”, zegt commissaris Smet. “Bij zeer gevaarlijke overtredingen kunnen we een patserbak ook gerechtelijk in beslag laten nemen door het parket en wordt het rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen. Bij de doorgedreven controles komen echter vaak nog andere overtredingen aan het licht op vlak van keuring, verzekering of rijbewijs.” Korpschef Merckx is tevreden met het project. “We geven nu vooral een signaal dat storend en asociaal rijgedrag niet onbestraft blijft.”

Volledig scherm © politie sint-niklaas

Volledig scherm © politie sint-niklaas

