Politie zet extra ploegen in na reeks gewelddadige incidenten aan Houtbriel

Sint-Niklaas Kevin (33) brutaal in elkaar geslagen voor elektri­sche step: “Ik durf amper nog buiten te komen”

Een gebroken neus, afgebroken tanden, een barst in de oogkas en zware kneuzingen over heel zijn lichaam. Kevin Lyssens (33) herstelt thuis van de verwondingen die hij opliep na een brutale overval op de Houtbriel in Sint-Niklaas. Vier jongeren lieten hem in de nacht van zaterdag op zondag voor dood achter, en dat allemaal voor een elektrische step.

28 september