Politie wil jongeren warm maken voor job als agent: “Korps van Sint-Niklaas heeft veel te bieden”

Temse Beklaagde krijgt 6 jaar cel voor twee zware snelheids­over­tre­din­gen onder invloed van drugs: “Terrorisme op straat”

Politierechter Peter D’Hondt was vrijdagochtend snoeihard voor een bestuurder die terechtstond voor twee zware snelheidsovertredingen. De man reed onder meer 140 kilometer per uur in een zone 50 en maar liefst 120 kilometer per uur in een zone 30. Dit allemaal onder invloed van heroïne. “Dit gedrag is puur terrorisme op de straat”, aldus Peter D’Hondt.

4 maart