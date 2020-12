Politie verdedigt kordate arrestatie skaters: “Ze weigerden mondmasker te dragen en werkten onze mensen tegen”

Sint-NiklaasOp sociale media is maandag een video viraal gegaan waarbij agenten van de politie Sint-Niklaas een skater op een nogal kordate manier vloeren en zijn moeder in de boeien slaan. Volgens woordvoerster Veerle De Vries zijn er aan de beelden ernstige feiten aan voorafgegaan. “De aanleiding was niet het feit dat die jongeren aan het skaten waren, wél dat ze geen mondmasker droegen en elke medewerking weigerden.”

De arrestatie vond plaats op het Stationsplein in Sint-Niklaas. Een patrouille merkte er maandag twee jongeren op die aan het skaten waren en geen mondmasker droegen. Dat is in de omgeving van het station verplicht. “Onze mensen hebben de jongeren hierop aangesproken maar ze weigerden alle medewerking”, licht De Vries toe. “Er zijn daarna een aantal gerechtelijke inbreuken gepleegd. Daar zal het parket later meer details over geven.”

Volgens getuigen zou er geweld gebruikt zijn tegen de politie. De betrokken agenten vroegen daarop bijstand. Nadat die gearriveerd was, werd er overgegaan tot arrestaties. Op Instagram circuleert een filmpje waarop te zien is hoe één van de jongeren nogal hardhandig gevloerd wordt en een knie in de rug krijgt. Ook zijn moeder wordt tegen de grond getrokken en in de boeien geslagen.

‘Géén buitensporig geweld’

Woordvoerster van de politie Veerle De Vries benadrukt dat de korpschef de beelden intussen heeft bekeken en dat er zeker geen sprake is van buitensporig geweld. “De arrestatie is gebeurd met technieken die in de politieschool worden aangeleerd. We storen ons wel aan het feit dat er slechts een klein fragment wordt getoond met suggestieve commentaar. Men laat uitschijnen dat de politie hard optreedt tegen jongeren die skaten op een plaats waar het niet is toegelaten. Op deze plek mag men echter wel skaten, zolang men het straatmeubilair links laat liggen. Hier was echter heel wat meer aan de hand.”

In totaal werden er vier mensen gearresteerd. Het gaat om de twee skaters en twee omstaanders - allebei familieleden - die tussenbeide kwamen. Het dossier is nu in handen van het parket van Oost-Vlaanderen.