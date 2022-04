Politie sluit café The Panick na herhaalde inbreuken, uitbater krijgt laatste kans: “Ik zal me vanaf nu aan alle regels houden”

Café The Panick is al 13 jaar lang een klinkende naam rond het Stationsplein. De kroeg heeft een vast en volks cliënteel, en vervult volgens uitbater Patrick Schatteman en zijn stamgasten ook een sociale functie. “Ik weiger in mijn café niemand”, zegt Patrick, die in het verleden ook cafés openhield in Lokeren en Waasmunster. “Mensen die geen dak boven het hoofd hebben of de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, zijn welkom aan mijn toog.” Maar op 24 maart werd het café op politiebevel gesloten. Tijdens een controle door agenten werd vastgesteld dat er in de zaak werd gerookt, en dat ook een aantal hygiënische maatregelen niet werden nageleefd. “Het was al de tweede keer dat de zaak niet in regel was”, legt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) de verplichte sluiting van de zaak uit. “Vorig jaar moest het café ook al enkele maanden toe omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd.”

Schoon schip maken

De gedwongen sluiting van The Panick duurt nog tot en met zondag 24 april. Als na een inspectie zou blijken dat het café dan nog steeds niet in orde is, wordt de zaak wellicht voor lange tijd of zelfs definitief gesloten.

Patrick Schatteman, die momenteel in het café woont en slaapt, is vastberaden om schoon schip te maken. “Ik besef dat er een aantal dingen fout zijn gelopen”, zegt hij. “Maar ik wil mijn café absoluut terug openhouden. Er zijn al een aantal herstellingen gebeurd aan het sanitair en we zullen ons in de toekomst aan alle regels houden.”

Café The Panick is alle dagen al van vroeg in de ochtend open. Trouwe bezoekers van de kroeg hopen om snel terug een glas te kunnen drinken aan hun vertrouwde toog. “Dat er wat moet veranderen in het café, is voor iedereen wel duidelijk”, klinkt het. “We kunnen alleen maar hopen dat de situatie ook echt wordt aangepakt, en het café een opknapbeurt krijgt. Want als de sfeer goed zit, kan er hier echt goed gelachen worden. We hebben al enorm veel plezier gemaakt in The Panick, en hopelijk blijft dat ook zo. Nergens in de stad vind je een café met zo’n lage drempel en zo’n divers publiek als hier.”

