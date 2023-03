Politie pakt vier jongeren op die raam inslaan van Kasteel Walburg

Tine (43) loopt kilometers trappen om gegijzelde bewoners in flatgebouw met defecte liften te bevoorra­den

Winkelierster Tine Heirwegh (43) loopt zich sinds vrijdag de benen vanonder het lijf met boodschappen voor de bewoners van het 16 verdiepingen tellende Fabiolablok 1 in Sint-Niklaas. In het flatgebouw zijn alle liften defect, waardoor oudere bewoners al vijf dagen vastzitten in hun appartement. “Ik moest op controle in het ziekenhuis. Ik ging kruipend de trap af, en het duurde 10 minuten per verdiep”, getuigt bewoonster Rita (77). Hoe lang sleept die situatie nog aan?