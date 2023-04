Politie pakt illegalen op die aan fietsen prutsen: mannen krijgen (opnieuw) bevel om grondgebied te verlaten

Verbouwing VTS-school tot wooncom­plex Vakschool­hof na 15 jaar in eindfase: “Restaura­tie historisch herenhuis in 2025 afgerond”

De omvorming van de voormalige VTS-school in het centrum van Sint-Niklaas tot wooncomplex Vakschoolhof zit na 15 jaar in een eindfase. De verbouwing van het laatste onderdeel, het historisch herenhuis op het Onze-Lieve-Vrouwplein, is gestart en moet in 2025 afgerond zijn.