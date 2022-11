Politie neemt vuurwerk in beslag bij groepje jongeren

Sint-Gillis-Waas Pastorie verkocht voor 466.500 euro: “Koppel uit Sint-Gil­lis-Waas bracht hoogste bod uit”

De pastorie in de Lage Kerkwegel in Sint-Gillis-Waas is door het gemeentebestuur verkocht voor een bedrag van 466.500 euro. De som zal onder meer gebruikt worden voor de renovatie van de Sint-Egidiuskerk.

30 oktober