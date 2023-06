Politie controleert steps en deelt veertigtal boetes uit

Met 1.000 toeschou­wers en 70 acteurs in pop-uptheater: spektakel­mu­si­cal ‘R’ wordt hoogtepunt van Reynaert­jaar

Drie doorgewinterde Wase theatermakers hebben de handen in elkaar geslagen voor het openluchtevenement ‘R’. Het spektakel zal in september worden opgevoerd in een verbluffend decor op de SVK-site. Op het podium zullen maar liefst zeventig acteurs en actrices staan, tientallen vrijwilligers werken mee achter de schermen. De repetities zijn inmiddels in volle gang, wij namen een kijkje achter de schermen.