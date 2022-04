Poederbrief toegekomen bij onlinewinkel Unigro

Eén van de medewerkers opende nietsvermoedend de brief en sloeg meteen alarm. “Politie en brandweer kwamen ter plaatse en schakelde de civiele bescherming in om de brief op te halen”, zegt politiewoordvoerster Kim Maes. “Er zal nu geanalyseerd worden om welk poeder het gaat.” De medewerker die de brief opende, kwam niet in aanraking met het poeder zelf en bleef ongedeerd. Wie de brief verstuurde en waarom is nog niet geweten. “Over de inhoud van de brief kunnen we geen details geven om het onderzoek niet te schaden”, klinkt het.