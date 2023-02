Pleidooi voor ‘Vredestraat’ in Sint-Niklaas: “Vredesgedachte actueler dan ooit”

Sint-Niklaas heeft al de jaarlijkse Vredefeesten en Vredesprijs. Als het van Patric Gorrebeeck afhangt, mag daar ook nog een Vredestraat bij. “Met de oorlog in Oekraïne is de vredesgedachte actueler dan ooit”, zegt hij. “Onze stad is er gevoelig voor het belang van vrede. Het is een engagement dat zeer lovenswaardig is, en bijzonder wordt gewaardeerd. Een Vredestraat zou dit nog meer in de verf zetten. Heel wat andere steden en gemeenten voerden eerder al zo’n straatnaam in.”