Pleidooi voor veiliger fietspad naast Molenbeek: “Gevaarlijk door te weinig verlichting”

“Het fietspad wordt veel gebruikt door scholieren als fietsroute en als woon-werkroute”, weet De Meyer. “Het baantje is ook populair bij heel wat recreanten. Vooral wanneer het donker is moet de veiligheid er verhoogd worden. Ik suggereer verlichting eventueel op zonne-energie en reflecterende borden.”

Het fietspad naast de Molenbeek werd aangelegd door de provincie Oost-Vlaanderen, en loopt van in Puivelde via Sint-Gillis-Waas tot in Stekene. Het traject is 8 kilometer lang. Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) in Sint-Niklaas kondigde tijdens de voorbije gemeenteraadscommissie aan het probleem aan te zullen kaarten bij zijn collega’s in de andere gemeenten en bij de provincie.