Plannen voor eerste grote stadsrandparking concreet: 175 parkeerplaatsen op terreinen SVK

Sint-Niklaas Mooiste lente- en zomerou­tfits maar ook pianomu­ziek op R-Oh-de Loperweek­end

Na bijna twee jaar thuiswerken in ‘comfy clothes’, is het tijd om de garderobe op te frissen. Op zaterdag 19 en zondag 20 maart rollen de lokale handelaars in Sint-Niklaas hun r-Oh-de loper uit. Daarnaast is er pianomuziek verspreid over de hele stadskern.

18 maart