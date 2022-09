Philip De Klerck krijgt tweede Sint-Niklase Vredesprijs voor 40 jaar maatschappelijk engagement: “Maar het werk is nog zeker niet af”

Sint-NiklaasPhilip De Klerck heeft de Vredesprijs van het Sint-Niklase stadsbestuur gekregen. Hij toonde de voorbije decennia heel wat engagement, onder meer met het opstarten van 11.11.11 in Sint-Niklaas, het oprichten van de Actie- en Adviesraad Solidariteit, het medestichten van de vzw Dwagulu Dekkente en zijn inzet in het bestuur van de lokale ngo Solidagro.

Die Vredesprijs bekroont elk jaar een organisatie, vereniging of individu die zich bijzonder heeft onderscheiden op vlak van solidariteit, verdraagzaamheid, non-discriminatie, respect en geweldloosheid. Voor de jury, die zich moest buigen over dertien genomineerden, beantwoordde Philip De Klerck volledig aan die criteria. Met zijn acties heeft hij veel mensen in Sint-Niklaas en het Zuiden geïnspireerd, geënthousiasmeerd en samengebracht.

De Klerck mocht de Vredesprijs in ontvangst nemen uit handen van burgemeester Lieven Dehandschutter. Hij kreeg onder meer een kunstwerk van Vicky Lema. Philip De Klerck is de opvolger van oud-politica Nelly Maes, die vorig jaar de eerste Vredesprijs kreeg.

Philip De Klerck blijft bescheiden bij deze bijzondere erkenning. “Mijn eerste reactie? Dit is te veel eer, want ik zou graag deze prijs delen met al mijn ‘compagnons de route’ die zich gedurende al die jaren hebben ingezet voor meer rechtvaardigheid en vrede. Bij deze gelegenheid sta je wel even stil, om al die acties voor meer solidariteit en vrede in onze stad te overschouwen. Dan kan je niet anders dan concluderen dat er heel veel ten goede is geëvolueerd.”

Maar het werk is niet af, stelt De Klerck. “Vredeswerk vraagt moed. Ik zie deze prijs dan ook als een opdracht. Daarom een oproep: laten we aandacht hebben om geen mensen als groep te stigmatiseren. De realiteit is altijd genuanceerder. Laten we steeds de ander als mens blijven zien. Mijn hoop is dat in onze stad dynamieken kunnen blijven bestaan en ondersteund worden die mensen opvangen die door de mazen van het net vallen. Heel bijzonder denk ik dan aan mensen op de vlucht. Laten we er staan als het nodig is.”

