Persverantwoordelijke stad is voor één keer zelf het nieuws: Jan Smet krijgt persconferentie als verrassing voor pensioen

Jan Smet was jarenlang de rode draad door alle communicatie vanuit het stadhuis naar de pers en buitenwereld toe. Na 37 jaar trouwe en door iedereen gewaardeerde dienst achter de schermen, stond hij maandag één keer zelf op de voorgrond. Ongewild en ongevraagd, want het waren zijn collega’s die buiten zijn weten om een persconferentie over hém hadden belegd. “Iedereen kent Jan als een actief, gedreven en toegewijd iemand, die altijd snel en to the point werkt”, bracht burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) hulde. “Bescheidenheid is iets wat hem altijd heeft gesierd, ondanks zijn groot aandeel in de werking en communicatie van ons bestuur. Als er foto’s door de pers werden genomen naar aanleiding van projecten waaraan hij had meegewerkt, bleef hij altijd letterlijk op de achtergrond. Pogingen om hem mee in beeld te krijgen, hadden maar zelden kans op slagen.”

Ook op zijn eigen persconferentie probeerde Jan, die toegaf “aangenaam verrast te zijn” door de aanwezigheid van zijn collega’s, het voltallige schepencollege en uiteraard de pers, de flitscamera’s te mijden. Maar deze keer zonder succes. Jan werkt komende vrijdag zijn allerlaatste dag op de communicatiedienst.