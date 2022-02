Pendelaar wordt wakker in afgesloten trein en toetert vervolgens om hulp: “Onophoudelijk claxonneren was tot kilometers ver te horen”

Hieronder een geluidsfragment van het geluid dat kilometers in de omtrek te horen was:

De politie van Sint-Niklaas moest woensdagavond uitrukken nadat heel wat bewoners uit Nieuwkerken melding maakten van ‘een aanhoudend geclaxonneer’. Na wat zoekwerk in de omgeving kwamen de agenten uit bij een rangeerstation aan de Grote Heimelinkstraat in Sint-Niklaas. Het lawaai bleek van een trein te komen die er geparkeerd stond op één van de sporen. “Die was afgesloten, en binnen zat een persoon opgesloten", bevestigt Kim Maes, woordvoerster van de politie Sint-Niklaas. “De man verklaarde dat hij in slaap gevallen was op de trein. Toen hij wakker werd, was die volledig verlaten en afgesloten.”

Ook NMBS bevestigt het verhaal. “Het ging om een trein die van Kortrijk via Brussel naar Sint-Niklaas reed”, aldus NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “We onderzoeken nu wat er is fout gelopen. Want normaal gezien gebeurt er voor het afsluiten van de trein in het laatste station nog een controle door de treinbegeleider.”

De pendelaar in kwestie moet dus over het hoofd zijn gezien. De man hield echter het hoofd koel. Om hulp bellen, bleek geen optie omdat hij geen gsm bij zich had of de batterij was plat. Zich een weg naar buiten forceren, was ook geen mogelijkheid. Uiteindelijk vond de man zijn weg naar de bestuurderscabine. Daar vond hij de hoorn van de trein waarmee hij vervolgens onophoudelijk claxonneerde tot hij gevonden werd. Een efficiënte methode, want in de ruime omgeving vroegen mensen zich af wat er aan de hand was.

Volgens Temmerman is de toeter van een trein een vrij opvallende hendel in de cabine. “Maar er is dus zeker nooit enig gevaar of risico geweest. De trein per ongeluk in beweging zetten, is niet mogelijk. Daarvoor moeten een aantal verschillende handelingen gebeuren.” Dat pendelaars in slaap vallen, gebeurt natuurlijk wel vaker. “Maar meestal worden die op het einde van de rit door ons personeel aangetroffen en wakker gemaakt. We adviseren reizigers die voelen dat ze aan het indommelen zijn een wekker in te stellen op hun gsm. Dat bespaart ze nadien een extra treinreis terug.”

De kans dat de man de nacht had moeten doorbrengen op de lege trein was echter nihil. “Hij heeft nu zelf hulp kunnen inroepen, maar sowieso was hij korte tijd later toch bevrijd geweest door ons poetspersoneel”, zegt Temmerman nog. “De treinen die daar geparkeerd staan, worden immers dezelfde avond nog helemaal schoongemaakt zodat ze de dag nadien weer ingezet kunnen worden.”

