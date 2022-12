Patrouillehond Murphy vat zijn eerste verdachte: “De man lag in het water tussen het riet maar zelfs daar kon hij het spoor ruiken”

“De man lag in het water tussen het riet en was vanop de oever niet zichtbaar”, vertelt hondenbegeleider Jeroen Lauwers. “Murphy begon plots te blaffen en daarop hoorden we geritsel. De collega’s van het snelleresponsteam hebben vervolgens de verdachte in de boeien kunnen slaan.” Murphy is twee jaar in dienst bij de lokale politie van Sint-Niklaas. Het is de eerste keer dat hij een verdachte kan vatten. “Murphy is een patrouillehond. Hij wordt normaal nooit ingezet als speurhond. In dit geval waren we echter het enige beschikbare team in de ruime omgeving. Murphy heeft in zijn basisopleiding ook geleerd om te zoeken naar personen en hij heeft nu mogen tonen dat hij ook daarvoor talent heeft”, klinkt het trots bij zijn baasje Jeroen.