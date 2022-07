Pascal (54) wil met nieuw koffiehuis, winkel en reclamebureau nieuw leven in Reinaert Galerij blazen: “Er is nog héél wat mogelijk in dit winkelcentrum”

Sint-Niklaas Oudste inwoner van Sint-Niklaas viert 106de verjaardag met taart en cadeautjes

Albert Van Raemdonck heeft vandaag zijn 106de verjaardag gevierd in woonzorgcentrum Ennea in Sint-Niklaas. Hij is daarmee de oudste inwoner van Sint-Niklaas én de tweede oudste man van België.

