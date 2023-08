Parking Zwijgershoek twee dagen gedeeltelijk afgesloten: stad plaatst sensoren voor nieuw parkeergeleidingssysteem

Dronken stepper lichame­lijk ongeschikt verklaard om nog te sturen na val: “Hij heeft ernstige psychische problemen”

Een dronken stepper is lichamelijk ongeschikt verklaard om nog een voertuig te besturen. De man was met 1,86 promille alcohol in het bloed in een put gereden en gevallen. Hij bleek zware psychische problemen te hebben.