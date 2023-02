Parkeerwachters worden gemeenschapswachten na invoering scanwagen: “Laagdrempelig aanspreekpunt en controle op overlast”

Sint-Niklaas Leegstaan­de winkels in Stations­straat ruimen de baan voor 95 woningen: nieuwe plannen voor woon- en winkelcom­plex zijn rond

Projectontwikkelaar Antonissen heeft concrete plannen klaar voor de bouw van een nieuw woon- en winkelcomplex in de Stationsstraat. Daarvoor moeten acht bestaande winkelpanden gesloopt of verbouwd worden. In de plaats komen onder meer 95 nieuwe woongelegenheden.

13:24