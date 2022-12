Parkeerboetes worden duurder, maar uurtarief voor parkeren blijft zelfde: “Ook ‘laadpaalklevers’ zullen ticket moeten nemen”

Sint-NiklaasParkeerboetes worden duurder en ‘laadpaalkleven’ wordt aan banden gelegd, maar een uurtje parkeren in Sint-Niklaas blijft evenveel kosten: dat zijn de meest opvallende elementen in het nieuwe parkeerbeleid van de stad vanaf 1 januari 2023.

Met de geplande heraanleg van de Grote Markt staat de stad Sint-Niklaas volgend jaar voor grote uitdagingen op het vlak van mobiliteit. De werkzaamheden zullen er onder meer voor zorgen dat de ondergrondse parking van de Grote Markt wellicht maandenlang niet bereikbaar zal zijn. Het stadsbestuur anticipeert op die plannen door verschillende stadsrandparkings in te richten. Ook het Hendrik Heymanplein krijg na de sloop van de leegstaande supermarkt een bijkomende, tijdelijke parkeerfunctie.

Over de parkeertarieven die vanaf 1 januari jaar van kracht zullen zijn, heeft schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) goed nieuws. “Die worden niet opgetrokken”, benadrukt hij. “De kostprijs voor een uur parkeren in Sint-Niklaas blijft dezelfde. Voor het straat- en pleinparkeren zal vanaf 1 januari hetzelfde uurtarief betaald moeten worden als dit jaar. Het gratis eerste kwartier blijft behouden, net als de abonnementsprijzen. Het zou in de moeilijke tijden die ons wachten een verkeerd signaal zijn om de tarieven op te trekken.”

Ook aan de laadpaal zal er vanaf 1 januari een parkeerticket gekocht moeten worden.

Wat wel stijgt, is de prijs van de parkeerboetes. Die worden verhoogd van 25 naar 28 euro. “Een maatregel die kadert binnen de aangekondigde verhoging van alle retributietarieven in de stad”, legt de schepen uit. “We gaan ook het fenomeen van de ‘laadpaalklevers’ aanpakken. Tot september van dit jaar konden bestuurders van een elektrische auto hun wagen gratis en onbeperkt parkeren terwijl ze hem oplaadden. Dat zorgde voor misbruik. Vanaf 1 januari zal er ook aan een laadpaal het normale parkeertarief betaald moeten worden. In onze stad zijn er momenteel 70 parkeerplaatsen voor elektrische wagens. We verwachten dat dit aantal in 2025 mogelijk al gestegen zal zijn tot 320 parkeerplaatsen.”

De nieuwe stadsrandparking op de Spoorweglaan opent begin volgend jaar, en heeft plaats voor 50 auto's

Schepen Hanssens wil bestuurders aanmoedigen om zoveel mogelijk te parkeren aan de stadsrandparkings, en niet in het centrum. “We hebben op SVK aan het Westerplein een parking met 170 plaatsen”, zegt de schepen. “Een hele dag parkeren kost er vanaf 1 januari 2 euro. Hetzelfde tarief zal gelden op de nieuwe stadsrandparking aan OLV Presentatie in de Spoorweglaan. Die zal begin volgend jaar openen en toegankelijk zijn op zaterdag en bij evenementen ook op zondag. Er is plaats voor 50 auto’s. We werken samen met de vlakbij gelegen stadsschouwburg ook nog een speciaal ‘theaterticket’ uit waarin de parking inbegrepen zal zijn. Nog in de loop van volgend jaar wordt ook de parking van het Waasland Shopping Center ingezet als een gratis hoppinpunt. Ook het aantal buurtparkings zal volgend jaar sterk stijgen.”

Volledig scherm © bfs

Dagticket pleinparkings stijgt

Anderzijds wordt de prijs van een dagticket op één van de vier grote pleinparkings op Zwijgershoek, het Hendrik Heymanplein, het Schouwburgplein en het Kroonmolenplein opgetrokken van 5 naar 8 euro. “Een bewuste keuze”, aldus de schepen. “We willen het verschil tussen de quasi gratis parkings aan de rand van de stad en parkeren in het centrum groter maken. We willen mensen aanmoedigen om vooral de stadsrandparkings te gebruiken, en zo de verkeersdruk in ons centrum te beperken.”

