Pakkend afscheid van Wouter Thyssen (31), festivalorganisator en boezemvriend van Conner Rousseau: “Ne charmeur met een gouden hart”

Sint-Niklaas Brand in deurenwin­kel op hoek van Mercator­straat

In een speciaalzaak van binnendeuren op de hoek van de Mercatorstraat en Vermorgenstraat in Sint-Niklaas is woensdagavond brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een vuilnisbak en sloeg over op een aantal deuren. De zaak liep vooral rookschade op.

1 juni