Overlast door toeterende autokaravaan in Reynaerpark

Sint-Niklaas Paralym­pisch medaille­win­naar Manon Claeys ontmoet fans in manege De Gallopade

Bekend bezoek zaterdag in manege De Gallopade in Sinaai. Paralympisch paardrijdster én medaillewinnaar Manon Claeys was te gast. Ze nam uitgebreid de tijd om in gesprek en op te gaan met haar fans.

8:28