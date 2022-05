‘OverKophuis’ is nieuwe uitvalsbasis voor jongeren tot 25 jaar: “Iedereen kan er binnen en buiten lopen voor een praatje”

“Tijdens de Jongerenbegroting bleek onlangs nog dat de jeugd een plek mist waar ze gewoon zichzelf kan zijn”, zeggen schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen) en jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen). “Daarom zetten we als stadsbestuur samen met heel wat partnerorganisaties de schouders onder de opstart van dit OverKophuis in de Monseigneur Stillemansstraat 47. Het is vooral een herkenbare en toegankelijke plek voor jongeren en jongvolwassenen. Ze kunnen er gewoon binnen en buiten lopen om een praatje te maken of om deel te nemen aan leuke activiteiten. Maar ze vinden er ook een luisterend oor voor al hun vragen of zorgen.”