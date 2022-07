Oudste inwoner van Sint-Niklaas viert 106de verjaardag met taart en cadeautjes

Met een grote taart, cadeautjes en het bezoek van de burgemeester blies Albert Van Raemdonck woensdagmiddag 106 kaarsje uit. Dat deed hij samen met zijn familie, vrienden en medebewoners van woonzorgcentrum Ennea in de Lepelhoekstraat in Sint-Niklaas. Daar verblijft hij ondertussen vier jaar. Albert woonde tot zijn 102 jaar nog zelfstandig in de Dalstraat, maar had na een zware operatie meer zorg nodig. Toch is de eeuweling nog steeds in goede doen. “Ik hoor alles nog heel goed, maar begrijpen wat er wordt gezegd is moeilijk”, zegt hij. Maar als het gesprek over de Tweede Wereldoorlog gaat, is Albert toch meteen bij de les. Hij vertelt met luide stem over zijn deelname aan de Achttiendaagse Veldtocht, en hoe een boot waarop hij zat door een gelukje aan een mijnenveld ontsnapte. Albert werd krijgsgevangen genomen en zat acht maanden in een Oostenrijks strafkamp.