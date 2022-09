Oudercomité is verkeerschaos aan schoolpoort beu, en vraagt dringend om schoolstraat: “Het is wachten tot hier een zwaar ongeval gebeurt”

Ook aan de schoolpoort van de kleuterschool even verderop in de Nieuwstraat zijn er gelijkaardige taferelen. “Dat stukje straat is iets breder, maar daar parkeren ouders hun auto dan weer dubbel. Op die manier wordt het fietsverkeer ook daar in beide richtingen geblokkeerd. Er is een kus- en rijstrook, maar die wordt misbruikt en volstaat ook niet voor het vele autoverkeer. Bij het verlaten van die strook rij je als bestuurder opnieuw frontaal op het fietsverkeer vanuit de andere richting. Dat levert levensgevaarlijke toestanden op. Het is wachten tot wanneer er hier een zwaar ongeval gebeurt.”