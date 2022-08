Oude melkfabriek wordt woonproject: nieuw leven voor stukje dorpsgeschiedenis

Waasmunster Brandweer moet bordercol­lie uit Durme redden: “Ik had Sterre nooit op eigen kracht eruit kunnen halen”

De brandweer van Waasmunster heeft maandagmiddag een hond uit de Durme moeten halen. De bordercollie was over een stuk kaaimuur gesprongen en zat vast in het slib. Baasje Leen is de redders eeuwig dankbaar. “Sterre zat muurvast in het slib en het water begon al op te komen”.

