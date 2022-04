Oppositiepartij Vooruit wil Sint-Niklaas in fusie, burgemeester niet: “Momenteel niet aan de orde”

De huwelijken in het Waasland volgen elkaar in sneltempo op. Vorige maand kondigden Lokeren en Moerbeke-Waas aan tegen 2025 te willen fusioneren en vorige week nog spraken Beveren en Kruibeke diezelfde belofte uit. Moet nu ook Sint-Niklaas als grootste stad van het Waasland één van haar omliggende gemeenten diep in de ogen kijken? Oppositiepartij Vooruit vindt alvast van wel. “De stad heeft goede redenen om zich te beraden over een eventuele schaalvergroting”, zegt fractieleider Kris Van der Coelden. “Door een fusie zou de stad 50 miljoen euro ontvangen van de Vlaamse overheid, die daarmee het samensmelten van gemeenten wil stimuleren. Voor een stad als Sint-Niklaas die de ambitie heeft om de komende jaren fors te investeren in onder meer een nieuw zwembad, een nieuwe bibliotheek, de heraanleg van de Grote Markt en het Hendrik Heymanplein zou zo’n bedrag meer dan welkom zijn. Als Sint-Niklaas zou vasthouden aan zijn huidige schaalgrootte dan dreigt het ook te verdwijnen uit het lijstje van Vlaamse centrumsteden. Dat zou de dotaties van de Vlaamse overheid sterk verdunnen.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Behalve het financiële plaatje is een fusie voor Van der Coelden ook op ruimtelijk vlak een must. “We botsen op onze limieten. In het noorden grenzen we aan Sint-Gillis-Waas, in het oosten aan Beveren en in het zuiden aan Temse. Om genoeg ruimte te creëren voor wonen, natuurontwikkeling en economie moet er ruimer worden gedacht dan alleen de huidige stad Sint-Niklaas. Hetzelfde geldt op het vlak van mobiliteit. Wegen, fietsverbindingen en buslijnen stoppen niet aan gemeentegrenzen.”

Quote Sint-Niklaas en Temse zijn op het vlak van stedenbouw het meest met elkaar vergroeid Kris Van der Coelden, Fractievoorzitter Vooruit

Voor burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) van Sint-Niklaas is een fusie op dit moment niet aan de orde. “We hebben zelf nog geen aanzoeken gedaan, en we hebben er ook nog geen gekregen”, stelt hij. “Bij een aantal andere Wase gemeenten is het fusieverhaal nu in een stroomversnelling gekomen, maar voor Sint-Niklaas zijn er geen plannen in die richting. In Vlaanderen zijn er eigenlijk ook geen grote fusies waar centrumsteden bij betrokken zijn.”

Volledig scherm De huidige Grote Markt van Sint-Niklaas. © JVS

Dat volgens Vooruit het stadsbestuur met het financiële voordeel van een fusie haar projecten kan financieren, vindt burgemeester Dehandschutter geen valabel argument. “Ik ben in elk geval blij dat men vindt dat we als stadsbestuur nu plots wél ambitie hebben”, reageert Dehandschutter. “Want dat klonk twee maanden geleden helemaal anders uit de mond van de nationale partijvoorzitter van Vooruit. Nu gaan zeggen dat we onze plannen moeten bekostigen met een fusiebonus, vind ik een eigenaardige techniek.”

Volgens Van der Coelden ligt een fusie met Temse het meest voor de hand. “Stedenbouwkundig gezien is Sint-Niklaas het meest met die gemeente vergroeid. Maar ook met gemeenten als Stekene, Sint-Gillis-Waas of Waasmunster zijn er argumenten om het gesprek aan te gaan. Vandaag zijn er al heel wat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die de voorbode kunnen zijn van een fusie.”

Temse liet eerder al weten dat het nog van niemand een officieel fusieaanzoek heerft gekregen. Ook Sint-Gillis-Waas en Stekene gaven aan nog geen gesprekken daaromtrent te voeren. Dat is ook het geval voor Waasmunster.

