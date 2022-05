Opnieuw zwaar ongeval op zwart kruispunt Truweelstraat met Mercatorstraat: “Vroeg of laat valt hier dodelijk slachtoffer”

Het kruispunt van de Mercatorstraat en de Truweelstraat heeft dinsdagochtend zijn kwalijke reputatie nog maar eens waargemaakt. Dit keer was Djennah Van Nieuwenhove uit Kruibeke het slachtoffer. “Ik was volledig tot stilstand gekomen aan de stop-streep, maar zag geen verkeer afkomen en ben overgestoken”, vertelt ze. “Toen ik bijna over was ben ik achteraan aangereden door een voertuig dat van links kwam. Het was een enorme klap. Mijn wagen is vervolgens tegen de gevel van een woning tot stilstand gekomen.”

Geschrokken, maar ongedeerd

Djennah, die tien weken zwanger is, werd voor controle afgevoerd naar het ziekenhuis. “Gelukkig is met mezelf en de baby alles in orde, maar het was wel serieus schrikken. Volgens de politie was ik in fout omdat de andere partij van rechts kwam. Ik heb daar toch wel enkele bedenkingen bij aangezien ik ter hoogte van mijn achterwiel ben aangereden. Volgens buurtbewoners is het echter een bijzonder gevaarlijk kruispunt waar al veel ongevallen gebeurd zijn. Ik kan het gelukkig nog navertellen maar als hier zoveel voertuigen botsen, moet men de verkeerssituatie misschien toch eens onder de loep nemen. Ik heb hiervoor intussen ook al de burgemeester aangesproken.”