Op stap na Tournée Minérale: proef verschillende bieren tijdens een fietstocht in de omgeving van Belsele

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van eten en drinken. Zo geniet je niet enkel van rustige wegen maar proef je ook verschillende biertjes op deze Belseelse bierroute.

Start- en aankomstplek: Hooimanstraat in Sint-Niklaas, 33.2 km Meer wandel- en fietsroutes via RouteYou vind je in ons dossier.

Deze lus van iets meer dan 33 km vertrekt aan de kerk in Belsele. Vanuit Belsele fiets in je in het groen richting de Oude Durme. Onderweg kom je heel wat eet- en drinkgelegenheden tegen waar je onder andere allerlei bieren kan proeven.

Den Herberg Waasmunster.

Aan het begin van de tocht fiets je door het Paterbos, verder rij je langs rustige wegen tot in Lokeren. Daar is het tijd voor een eerste tussenstop. Bij restaurant Vos kan je namelijk heerlijk lunchen en dineren. Verder op de tocht kom je in Europees Natuurreservaat Molsbroek. Het is het grootste beschermde natuurgebied van de streek. Je kan hier regelmatig een watervogel spotten.

Eens aangekomen in Waasmunster kan je een pauze nemen in Trappistenhuis Den Herberg. In dit gezellige café heb je keuze uit zo’n 100 verschillende bieren. Je fietstocht afsluiten doe je bij Brouwerij Boelens waar je niet alleen bier kan proeven, maar ook meer te weten komt over hoe streekbieren zoals de Waase Wolf en Tripel Klok gebrouwen worden.

DUST, het horecabier van brouwerij Boelens.

