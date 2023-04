Oostelijke tangent komt stapje dichterbij: “Vier alternatieven klaar voor aansluiting Europark-Zuid op nieuwe verbindingsweg naar E17”

Van dieren op schepen tot street art: op deze 7 locaties ontdek je het verleden tijdens Erfgoeddag in het Waasland en Dendermon­de

Op zondag 23 april vindt de jaarlijkse Erfgoeddag plaats. Dit jaar staat alles in het thema ‘beestig’. Van dieren op en rond de schepen in Baasrode tot beestige street art in Sint-Niklaas: hier ontdek je het beestige verleden van het Waasland en Dendermonde.